Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу

За закон проголосували 280 народних депутатів

Депутати прийняли закон про реінтеграцію Донбасу. За відповідне рішення проголосували 280 нардепів, передає «РБК-Україна».

Як зазначається, закон №7163 «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» прийняли на засіданні Верховної Ради України у четвер, 18 січня.

У законі зазначено, що Верховна Рада дає свою згоду на рішення президента України про використання Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових формувань для стримування та протидії російській агресії. Також дається згода парламенту на застосування військ для забезпечення державного суверенітету над тимчасово окупованими територіями.

«Для забезпечення національної безпеки і оборони, стримування російської агресії пропонується дозволити залучення сил і засобів (особового складу, зброї, бойової техніки, спеціальних та інших матеріально-технічних засобів) ЗСУ, СБУ та зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Держслужб транспорту, спецзв'язку і з надзвичайних ситуацій, Управління держохорони, МВС, Нацполіціі та Нацгвардії», - йдеться в тексті закону.

Закон також закріплює положення про те, що Україна не несе відповідальності за протиправні дії Росії, її збройних сил, інших військових формувань та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Крім того, щодо Росії в документі вживається термін «держава-агресор», а окупаційна адміністрація визначена як збройні сили, інші військові формування, державні органи Росії та підконтрольні їй самопроголошені органи. Тимчасова окупація частини Донбасу є нелегітимною і не створює для РФ жодних територіальних прав, а діяльність російських збройних сил та інших військових формувань, окупаційної адміністрації є незаконною. Будь-який виданий у зв'язку з такою діяльністю акт недійсний і не створює правових наслідків.

Закон уповноважує Міністерство оборони визначати за поданням Генштабу ЗСУ кордони тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях. Документом пропонується визнати окупованою територію, прилягаюче територіальне море та повітряний простір в межах ОРДЛО, де збройні сили РФ та окупаційна адміністрація встановили і здійснюють окупаційну владу та загальний контроль РФ.

Відповідно до закону, замість штабу антитерористичної операції (АТО) для стримування та відсічі російської агресії на Донбасі буде створено об'єднаний оперативний штаб Збройних сил. Передбачається, що на штаб буде покладено безпосереднє керівництво силами і засобами ЗСУ, інших військових формувань, МВС, Нацполіціі та ДСНС, які залучаються до заходів щодо забезпечення безпеки і оборони.

Начальнику оперативного штабу надається право з урахуванням ситуації та за погодженням з СБУ і Міністерством з питань окупованих територій визначати порядок в'їзду/виїзду громадян, переміщення товарів на тимчасово окуповану територію, а також режим уздовж лінії розмежування. Також на штаб покладається координація і контроль за діяльністю військово-цивільних адміністрацій, а в разі їх створення в умовах воєнного стану - військових адміністрацій.

Зазначимо, що до законопроекту про реінтеграцію Донбасу подали 800 сторінок поправок. Розгляд проекту у другому читанні тривав три дні, зокрема, через те, що парламент проходив процедуру голосування правок.

Як відомо, 6 жовтня 2017 року Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу №7163.