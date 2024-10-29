Верховна Рада у цілому підтримала законопроєкт №12039 про зміни Кримінального кодексу і Кримінально-процесуального кодексу щодо вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях про корупцію. За відповідний законопроєкт проголосували 263 народні депутати, а за його термінове підписання свій голос віддав 251 парламентар. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко у вівторок, 29 жовтня.



Результати голосування за законопроєкт про угоди зі слідством (Фото Ярослава Железняка)

Як пояснив Железняк, законопроєкт вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж того вимагає кодекс. Наприклад п’ять років позбавлення волі замість восьми.

Корупціонерам, які погодилися укласти з прокурором угоду про визнання винуватості, передбачено додаткове покарання у вигляді штрафу. Його розмір визначатиметься судом:

за нетяжкі злочини: від 20 тис. до 120 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 тис. грн до 2,04 млн грн);

за тяжкі злочини: від 120 тис. до шести млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2,04 млн грн до 102 млн грн);

за особливо тяжкі злочини: від 270 тис. до 12 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4,59 млн грн до 204 млн грн).

Окрім цього, суд зможе в таких випадках конфіскувати майно корупціонера, якщо цей вид покарання буде узгоджено. Також цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем, за винятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора.

У випадку, коли йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати обвинувачений, який повністю відшкодовує збитки, сплатить штраф та може отримати додатково конфіскацію.

Також пропонується додати норму, що до моменту коли судді переходять до нарадчої кімнати, сторони угоди про визнання винуватості мають право змінювати або укладати нову, додала Ірина Геращенко.

Як зазначають депутати, схвалений текст підтримали САП та НАБУ, також він відповідає міжнародним зобовʼязанням України. За словами депутата Ярослава Железняка, підписати законопроєкт необхідно до 31 жовтня – це відкриє доступ до чотирьох млрд євро у межах програми Ukraine Facility Plan.

Закон про угоду зі слідством: що відомо

18 липня 2024 року Верховна Рада у першому читанні проголосувала за скандальний законопроєкт № 11340 про угоду зі слідством у провадженні корупційних злочинів. Повідомлялось, що законопроєкт дозволить чиновникам, підозрюваним у корупції, сплачувати штрафи за кримінальні злочини. Рішення ухвалили попри застереження антикорупційних структур, які заявили про імовірність ризиків, пов’язаних із підкупом. Після розголосу в ЗМІ та соцмережах народні депутати, які проголосували за законопроєкт, почали перепрошувати та заявляти, що будуть вносити правки. Законопроєкт так і не потрапив на друге читання у Верховній Раді.

Після цього Україна мала ухвалити новий законопроєкт №12039 про угоду зі слідством впродовж третього кварталу 2024 року, але документ пройшов перше читання лише 9 жовтня. Як інформувало hromadske, Міністерство закордонних справ заявило, що Україна ризикує не отримати цьогоріч чотири млрд євро допомоги від Євросоюзу через те, що порушила обіцяний термін ухвалення законопроєкту про угоду зі слідством. Тобто для отримання фінансування цього року Україна має терміново схвалити закон і переконатися, що він набуде чинності до кінця жовтня.