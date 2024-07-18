Ухвалення законопроєкту дозволить чиновникам легально відкупитися від корупційного злочину

Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за скандальний законопроєкт про угоду зі слідством у провадженні корупційних злочинів, повідомив у четвер, 18 липня, нардеп Ярослав Железняк. Законопроєкт, щодо якого озвучили застереження НАБУ, САП та Антикорупційний комітет, передбачає можливість для чиновників, підозрюваних у корупційних схемах, сплатити штраф – фактично відкупитися від скоєного злочину.

За законопроєкт №11340 проголосував 231 депутат. рішення ухвалили попри застереження антикорупційних структур, які заявили про імовірність ризиків, пов’язаних із підкупом.

Що передбачає скандальний законопроєкт

Відповідно до тексту проєкту закону, посадовці та чиновники, які скоїли корупційне порушення, матимуть можливість сплатити штраф:

від 204 тис. грн до 2,05 млн грн за вчинення кримінального проступку;

від 2,05 млн до 20,4 млн грн за вчинення нетяжкого злочину;

від 20,4 млн до 102 млн грн за вчинення тяжкого злочину;

від 102 млн грн до 204 млн грн за вчинення особливо тяжкого злочину.

«Проєкт закону належить до пріоритетних сфер зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правових, та права Європейського Союзу», – йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Із повним текстом законопроєкту можна ознайомитись тут.

Ухвалення законопроєкту у першому читанні розкритикували експерти та активісти. Зокрема, очільник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін заявив, що ухвалення цього документу дозволить уникнути покаранню низці корупційних топзлочинців, зокрема, Ігорю Коломойському, який перебуває під вартою, та Олегу Бахматюку. Крім того, законопроєкт не передбачає конфіскацію майна у підозрюваних, що дозволить їм зберегти кошти з корупційних махінацій.

«Вкрав мільярд, взяли на чергових 100 млн, компенсував їх, заплатив ще 200 млн штрафу і живи-насолоджуйся на “зароблених” 700 млн», – заявив Шабунін.

Після розголосу в ЗМІ та соцмережах народні депутати, які проголосували за законопроєкт, почали перепрошувати та заявляти, що будуть вносити правки. Зокрема, попросив вибачення за підтримку проєкту нардеп від «Слуги народу» Роман Грищук. Зазначимо, у 2020 році Грищук тав одним з ініціаторів законопроєкту від «Слуги народу», який фактично офіційно дозволяє непрямий підкуп виборців в умовах пандемії коронавірусу.

«До другого (читання) подаватиму правки, щоб прибрати всі ризики і залишити тільки ті норми, які треба для Євроінтеграції», – повідомив Роман Грищук в Instagram.

Також за підтримку законопроєкту перепросив нардеп від «Слуги народу» Дмитро Гурін, який заявив, що «помилився» та голосуватиме проти проєкту у другому читанні.