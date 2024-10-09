Верховна Рада ухвалила законопроєкт Володимира Зеленського

У середу, 9 жовтня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 11484 щодо внесення змін в кримінальне законодавство у звʼязку з ратифікацією Римського статуту. Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

Ініціатором законопроєкту є Володимир Зеленський. Під час голосування у Верховній Раді його підтримали 228 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що зараз Кримінальний кодекс України не передбачає кримінальної відповідальності за злочин геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини. Ухвалення законопроєкту приведе положення Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту МКС. Зміни у законодавстві криміналізують відповідальність за особливо тяжкі злочини, йдеться зокрема і про ті, що вчиняє Росія на території України. Це також дозволить притягнути Росію до відповідальності.

«В умовах міжнародного збройного конфлікту з Російською Федерацією приведення положень законодавства України про кримінальну відповідальність у відповідність до вимог міжнародного кримінального права (у вигляді Римського статуту) є надзвичайно важливим питанням, що потребує вирішення», – йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 15 серпня вніс до Верховної Ради два законопроєкти щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Зокрема, № 11484 спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту МКС. Ще один законопроєкт №0285 передбачає виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього в Україні.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра зазначила, що ратифікація Римського статуту – одне із зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Додамо, що Україна стала підписантом Римського статуту ще 20 січня 2000 року.