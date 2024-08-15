Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти

У четвер, 15 серпня, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Про йдеться на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт № 11484 спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту МКС. Відповідно до цих норм, передбачине кримінальне переслідування за особливо тяжкі злочини: злочин геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини. Зокрема ті, що вчиняє Росія на території України.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що наразі Кримінальний кодекс України не передбачає кримінальної відповідальності за ці злочини, що є порушенням звичаєвого, а не договірного міжнародного гуманітарного права.

«Приведення кримінального та кримінально-процесуального законодавства України у відповідність з Римським статутом сприятиме оновленню українського законодавства про кримінальну відповідальність у світлі останніх тенденцій міжнародного права», – йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєкт №0285 передбачає виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього в Україні.

Як пояснила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, ратифікація Римського статуту є зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацією з Європейьским союхом. Крім того, це дозволить притягувати російських злочинців до відповідальності.

«МКС видав вже шість ордерів на арешт російських злочинців, зокрема Путіна, армійської верхівки: Шойгу, Герасимова та інших генералів. Наша участь у роботі МКС дозволить посилити розгляд поточних справ, відкрити нові і забезпечити справедливе покарання для всіх російських злочинців», – наголосила Ірина Мудра.

Зазначимо, що Україна ратифікує Римський статут із окремою заявою згідно з якою протягом семи років після набрання чинності ратифікаційним законом «Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту».

До слова, Україна підписала Римський статут у 20 січні 2000 року. У липні 2024 року заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв’ю для «Голосу Америки» розповіла, що Україна відновила роботу щодо ратифікації Статуту МКС. За її словами, Україна ратифікує Римський статут до кінця 2024 року.