Депутати голосуватимуть на найближчому пленарному засіданні

Комітет з питань зовнішньої політики схвалив законопроєкт №0285 щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду та рекомендував Верховній Раді схвалити його. Про це у вівторок, 20 серпня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За словами Ярослава Железняка, народні депутати голосуватимуть за законопроєкт на найближчому пленарному засіданні. Він також зазначив. що оскільки це ратифікація то передбачається тільки одне голосування. Для ухвали рішення за законопроєкт мають проголосувати щонайменше 226 нардепів.

Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Законопроєкт №0285 передбачає виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього в Україні.

За словами заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, ратифікація Римського статуту – одне із зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським союзом. До того ж це дозволить притягувати російських злочинців до відповідальності. Ратифікація Римського статуту в Україні передбачає кримінальне переслідування за особливо тяжкі злочини: злочин геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини.