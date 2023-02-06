Олексій Резніков ще щонайменше тиждень залишиться міністром оборони

Верховна Рада цього тижня не розглядатиме звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони, як про це повідомлялося напередодні. Водночас питання про призначення голів СБУ та МВС будуть розглянуті, повідомив лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться», – написав він у своєму Telegram-каналі в понеділок, 6 лютого.

Напередодні стало відомо, що народні депутати планують звільнити міністра оборони Олексія Резнікова і призначити його міністром стратегічних галузей промисловості. Резніков, коментуючи цю інформацію, сказав, що не знає про такінаміри, наголосив, що Верховна Рада може звільнити міністра оборони лише за поданням президента і додав, що відмовиться від пропозиції очолити Мінстратегпром, бо не має відповідної експертизи.

Повідомлялося, що наступним міністром оборони стане керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Водночас законодавство забороняє призначати військових на посаду міністра оборони. Буданов є військовим і має звання генерал-майора.