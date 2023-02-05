Верховна Рада наступного тижня розгляне низку важливих кадрових питань, повідомили ввечері в неділю, 5 лютого, кілька народних депутатів, підтвердивши тим самим інформацію, яка віднедавна поширюється у ЗМІ.

За інформацією народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка, міністра оборони Олексія Резнікова планують звільнити з посади і призначити на його місце керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

Самого ж Резнікова планують перевести на посаду міністра стратегічних галузей промисловості. Наразі цю посаду обіймає Павло Рябікін.

Таким чином інформація про те, що Резніков стане міністром юстиції, не підтвердилась.

Також, за його словами, міністром внутрішніх справ стане Ігор Клименко. Наразі він перебуває в статусі виконувача обов’язків керівника МВС, а до того керував Національною поліцією. Попередній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський загинув в авіакатастрофі у Броварах на Київщині 18 січня.

Крім того, за інформацією Железняка, на посаду голови Служби безпеки України призначать Василя Малюка, який перебуває в статусі виконувача обов’язків голови СБУ з 18 липня 2022 року.

Окрім Железняка, інформацію про ці кадрові питання також підтвердили народні депутати від «Слуги народу» Мар’яна Безугла і Федір Веніславський у коментарі «Суспільному». За їхніми словами, ці питання розглядатимуть наступного тижня.