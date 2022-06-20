Верховна Рада України через два роки після затвердження в першому читанні прийняла в цілому закон №4135 «Про засади державної антикорупційної політики».

За законопроект проголосували 310 депутатів. В законі прописано головні принципи змін системи для уникнення корупційних складових:

оптимізація функцій державних органів та усунення дублювання;

цифрова трансформація реалізації повноважень органів державної влади й місцевого самоврядування та повне відкриття даних;

зручні та законні сервіси;

невідворотність відповідальності за корупційні правопорушення та суспільна нетерпимість до корупції;утвердження культури доброчесності та повага до верховенства права.

Відповідно до ухваленого закону, при Національному агентстві щодо запобігання корупції (НАЗК) буде створено робочу групу з питань антикорупційної політики (координаційну робочу консультативно-дорадчу групу) як орган, співголовами якої є голова НАЗК та Міністр Кабінету Міністрів України. Персональний склад групи затверджується урядом, зокрема, за згодою до неї можуть входити і народні депутати.

Основними її завданнями є «сприяння координації дій органів державної влади щодо реалізації Антикорупційної стратегії та виконання заходів державної антикорупційної програми». Верховна Рада щороку не пізніше 1 червня має проводити парламентські слухання з питань реалізації Антикорупційної стратегії.

Водночас НАЗК зобов'язується розробляти новий проект Антикорупційної стратегії не пізніше 1 серпня того року, в якому завершується дія попередньої.

Крім того, Нацагентство має щороку до 1 квітня поінформувати Кабмін про результати виконання заходів державної антикорупційної програми щодо виконання Антикорупційної стратегії.