Денис Шмигаль заявив, що Україна за останні роки провела «величезну роботу» з реформування

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що на практиці дасть Україні статус кандидата на членство в ЄС, який уже погодила Єврокомісія, але який ще мають затвердити країни-члени ЄС.

Як заявив Шмигаль, ЄС не подарував Україні цей статус, адже за останні роки країна провела «величезну роботу» з реформування.

За інформацією прем’єр-міністра, статус кандидата у члени ЄС, якщо Україна його отримає, дасть такі переваги:

юридичне закріплення європейського майбутнього України. Це означає, що Україна не просто потенційно колись може приєднатися до ЄС – процес уже запущений, і вона відповідає вже значній кількості критеріїв, які висуваються до кандидатів;

завершення всеохопної трансформації всіх сфер, який передбачає підготовка до членства. У цьому Україну постійно підтримуватиме Єврокомісія, надаючи необхідну консультаційну та іншу допомогу;

Україна стане повноправним членом програм та ініціатив ЄС, відкритих як для країн Євросоюзу, так і країн зі статусом кандидата на членство. Україна як країна-кандидат матиме ширші можливості для того, щоб її голос був почутий під час формування політик ЄС;

отримавши статус кандидата і розпочавши рух до членства, Україна ставатиме привабливішою для інвесторів. Бізнес-клімат наближатиметься до умов країн ЄС: інвестори діятимуть на ринку, який є передбачуваним, а бізнес буде захищеним. Привабливість для інвесторів також потребуватиме надійних гарантій безпеки після перемоги над Росією;

Україні буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу в ЄС (Інструмент передвступної допомоги, IPA). Така допомога може надаватися через гранти, інвестиції або як технічна допомога. Крім того, акумулюючи кошти для відновлення України сьогодні через спеціальний Трастовий фонд солідарності, ЄС ставитиметься до таких інвестицій не як до післявоєнної відбудови третьої країни, а інвестування в добробут потенційного майбутнього члена ЄС.

«Рух до ЄС дозволить модернізувати нашу державу, і ми зацікавлені провести всі зміни якнайшвидше. Україна – це Європа, і невдовзі вона буде членом Європейського Союзу», – резюмував прем’єр.

Нагадаємо, Єврокомісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Тепер остаточне рішення з цього приводу має оголосити Європейська рада, до якої входять лідери усіх країн-членів ЄС. Її саміт відбудеться 23-24 червня. Щоб Україна отримала статус кандидата, потрібно одноголосне погодження 27 лідерів ЄС.