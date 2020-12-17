Площу Радехова збільшили майже на третину

Верховна Рада України внесла зміни у межі деяких міст України, зокрема Великих Мостів та Радехова на Львівщині. Площа Великих Мостів збільшилася майже вдвічі – із 492 до 880 га, до території Радехова додали ще майже третину земель. Загалом депутати встановили межі 11 міст України. Відповідні постанови вони прийняли 16 грудня.

До існуючої площі міста Радехова у 838,79 гектара додали 295,21 га, що були у віданні Радехівської міської ради, відтак територія міста становитиме 1134 гектари.

Межі міста Великих Мостів також не були встановлені. До існуючих 492 гектара проектом постанови додали 388 гектарів земель. Затверджена територія міста тепер займатиме площу 880 гектарів.

«Розширення території міст пропонується провести за рахунок земель сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, лісогосподарського призначення, земель водного фонду, земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення», – вказано у проектах постанов.

Депутати також встановили межі міста Рогатина на Івано-Франківщині загальною площею 1129,44 гектара та змінили площу ще 8 міст.