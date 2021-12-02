Верховний суд визнав правомірним нарахування облгазами «температурних коефіцієнтів» споживачам. Таке рішення суд ухвалив ще 23 листопада, однак постанову оприлюднили в реєстрі судових рішень лише тепер.

Згідно з постановою, доплату за приведення обсягу до стандартних умов, так звані «температурні коефіцієнти», що їх нараховували облгази до листопада 2020 року, визнали законною. Це означає, що вже сплачені коефіцієнти компенсувати не будуть, а тим, хто не платив їх, сподіваючись, що суд скасує доплату, доведеться заплатити борг. Таким чином, облгази фактично отримали дозвіл стягнути борги зі споживачів. Це рішення Верховного Суду оскаржити не можна.

Зазначимо, що у 2018 році 16 облгазів «Регіональної газової компанії», пов’язаної з Дмитром Фірташем, почали донараховувати побутовим споживачам плату за газ, вищу за показники лічильників. Споживачам, в яких лічильники не були обладнані функцією корекції температури та тиску газу до стандартних умов, надходили платіжки, в яких крім плати за спожитий газ за лічильником, також були вказані донарахування «за приведення до стандартних умов» (фактично нормативні та виробничо-технологічні втрати газу). При цьому ні регулятор – НКРЕКП, ні Міністерство енергетики не затверджувало розміру таких донарахувань.

10 грудня 2019 року в ситуацію втрутився Антимонопольний комітет та оштрафував 16 компаній-порушників на загальну суму 278 млн грн за зловживання монопольним становищем та зобов’язав їх перерахувати платіжки. Облгази (це газзбути та газотранспортні компанії групи РГК) не виконали цього рішення та вирішили захищатись у судах. По черзі вони вигравали суди в перших інстанціях, які скасовували рішення комітету та накладені мільйонні штрафи.