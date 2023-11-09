Народному депутату Гео Леросу раніше узагалі заборонили входити до сесійної зали

У четвер, 9 листопада, Велика Палата Верховного Суду постановила, що народного депутата Гео Лероса («Слуга народу») Верховна Рада відсторонила неправомірно від засідань. Про це сам Лерос повідомив у Facebook.

«Нарешті перемога! Сьогодні виграв справу у Великій палаті Верховного Суду України щодо мого незаконного усунення від роботи у Верховній Раді. Усіх депутатів, які голосували за це незаконне рішення, пам'ятаю, всіх люблю. Дякую адвокату Лісовському Сергію», – написав нардеп.

Нагадаємо, 23 лютого Рада позбавила Лероса права брати участь у роботі парламенту до кінця засідання. Таке рішення ухвалили за порушення депутатської етики. Така санкція застосована через образливе висловлювання на адресу голови Офісу президента Андрія Єрмака. Лерос під час свого виступу назвав голову Офісу президента Андрія Єрмака «фсбшною гнидою». Президент Володимир Зеленський тоді був присутній у залі.

Це – не перший інцидент із Леросом. У листопаді 2021 року під час виступу він звернувся до президента і сказав, що «не боїться сказати правду» і назвав президента «зрадником», після чого показав середній палець у бік, де сиділи Зеленський і Єрмак.

У відповідь на це фракція «Слуга народу» звернулася до регламентного комітету Ради з проханням дати оцінку і відреагувати на слова Лероса. Комітет рекомендував позбавити нардепа права брати участь у п'ятьох пленарних засіданнях.

По суті, народний депутат узагалі не може потрапити до сесійної зали й виконувати свою представницьку функцію, як і позбавлений можливості отримувати зарплату. Зауважимо, що у справі Гео Лероса Верховний Суд прийняв рішення ще навесні. І от через пів року справу заслухала Велика Палата.