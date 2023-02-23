Гео Лерос каже, що його відсторонили від участі в засіданнях Верховної Ради до кінця року

Верховна Рада відсторонила народного депутата Гео Лероса (колись входив до «Слуги народу», однак звідти його виключили) від участі у пленарному засіданні. Той каже, що рішення ухвалили через образи на адресу керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За відповідне рішення на засіданні парламенту в четвер, 23 лютого, проголосував 261 народний депутат.

Як пояснив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, з 24 лютого 2022 року Верховна Рада працює у режимі безперервного засідання. Отже, позбавлення Гео Лероса участі у ньому триватиме до кінця поточної сесії, тобто початку вересня 2023 року. Або ж – до припинення воєнного стану і, відповідно, зміни спеціального режиму роботи Верховної Ради під час війни.

Сам Гео Лерос переконаний, що його відсторонили через те, що він назвав керівника ОП Андрія Єрмака «"фсбешною гнидою" в його присутності». Також Лерос каже, що його відсторонили від участі в засіданнях Верховної Ради до кінця року.

Нагадаємо, Гео Лерос потрапив до Верховної Ради як кандидат від президентської партії «Слуга народу» і навіть був позаштатним радником президента Володимира Зеленського. Однак 1 вересня 2020 року його виключили з парламентської фракції СН після того, як він звинуватив президента Володимира Зеленського у покриванні корупції.

У березні 2020 року він поширив відео, де брат Андрія Єрмака Денис нібито «торгує» держпосадами. Зрештою в серпні того ж року суд зобов’язав Лероса спростувати поширену інформацію.

4 листопада 2021-го Гео Лерос під час виступу з парламентської трибуни назвав Зеленського «головним зрадником» і показав йому середній палець.

За інцидент із середнім пальцем, а також через невиконання рішення суду 11 та 12 листопада 2021 року депутату повідомили про підозру. А у січні 2022 року справу щодо Лероса скерували до суду.