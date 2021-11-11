Гео Лерос показав президенту Володимиру Зеленському середній палець

Працівники прокуратури і Держаного бюро розслідування вручили повідомлення про підозру народному депутату Гео Леросу. Про це 11 листопада повідомила прес-служба ДБР. Підозру вручено «за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України».

Слідчі пояснюють, що 4 листопада позафракційний депутат, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави, не реагував на зауваження і показав непристойний жест, «демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення».

Слідчі ДБР вважають, що «у цих діях депутата чітко простежується мета обранця – створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу ЗМІ, суспільства та інших політиків до своєї особи».

Імені підозрюваного правоохоронці не назвали, але Гео Лерос уже підтвердив, що підозру вручили саме йому. Наразі депутатові загрожує покарання у вигляді штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

До слова, 15 вересня, Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження стосовно Лероса за підозрою в імітації нападу на себе

Торік восени Лероса виключили з фракції «Слуга Народу». Перед тим він опублікував у Facebook кілька коротких відеозаписів, на яких людина, схожа на брата глави Офісу президента Дениса Єрмака, обговорює питання призначення на державні посади.

Правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень, але тільки одне з них стосується саме змісту оприлюднених відео – цю справу порушила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Решта лише пов'язана з самим фактом публікації компромату на главу ОП. Водночас брат глави ОП Денис Єрмак визнав, що на оприлюднених відео саме він.