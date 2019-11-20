Верховний суд визнав законним видворення Саакашвілі до Польщі в 2018 році

Верховний суд України залишив без задоволення касаційну скаргу екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Михеїла Саакашвілі у справі за його позовом до Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби і Міністерства внутрішніх справ про визнання незаконним його видворення до Польщі, яке відбулося 12 лютого 2018 року.

«Позивач просив визнати незаконними дії цих органів влади від 12 лютого 2018 року про виконання рішення компетентного органу про повернення позивача в країну попереднього перебування. Верховний суд залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, якими Саакашвілі відмовлено в позовних вимогах», – сказано в повідомленні суду в середу, 20 листопада.

Рішення було прийнято під час судового засідання 19 листопада, повний текст постанови буде підготовлено упродовж п’яти днів.

«Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає», – наголошується в повідомленні суду.

Нагадаємо, у липні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США.

10 вересня 2017 року Саакашвілі прорвав польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями. 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в ресторані у центрі Києва, після чого доставили в аеропорт «Бориспіль» і відправили літаком до Польщі.

28 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. Вже 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну.

На початку жовтня Саакашвілі повідомив, що має намір поскаржитися на Порошенка в Генпрокуратуру через депортацію з України в лютому 2018 року.

7 жовтня Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за заявою Саакашвілі про насильницькі дії і, як він вважає, незаконне його переміщення через державний кордон України в Польщу.