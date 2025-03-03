Міськрада оприлюднила графік весняних канікул у львівських школах
Більшість шкіл Львівської міської територіальної громади матимуть тиждень весняних канікул, які триватимуть з 24 березня. Окрім того, на Великдень учні та педагоги матимуть ще кілька додаткових вихідних. Про це 3 березня повідомила Львівська міська рада.
Рішення про дати і тривалість канікул кожна школа приймає самостійно.
«Заклади освіти самостійно затверджують структуру навчального року. Ми лише отримуємо інформацію від усіх шкіл про те, як вони організовують навчальний процес. Для більшості львівських учнів весняні канікули триватимуть тиждень», – зазначив директор департаменту освіти і культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.
Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!
Графік весняних канікул у школах Львівської громади
|
№
|
Назва навчального закладу
|
Період канікул
|
1.
|
Львівська академічна гімназія при національному університеті "Львівська політехніка"
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
2.
|
Львівська лінгвістична гімназія
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
3.
|
Ліцей "Галицький"
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
4.
|
Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3
|
15.04.2023 – 21.04.2025
|
5.
|
Початкова школа №4
|
18.03.2025 – 21.03.2025; 18.04.2025 – 22.04.2025
|
6.
|
Середня загальноосвітня школа №9
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
7.
|
Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени
|
17.04.2025 – 23.04.2025
|
8.
|
Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова ім. Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
9.
|
Ліцей №28
|
31.03.2025 – 06.04.2025
|
10.
|
Середня загальноосвітня школа №34 імені Маркіяна Шашкевича м. Львова
|
17.04.2025 – 22.04.2025
|
11.
|
Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов
|
24.03.2025 – 30.03.2025; 05.05.2025 – 11.05.2025
|
12.
|
Ліцей №52
|
13.03.2025 – 16.03.2025;
21.04.2025 – 27.04.2025
|
13.
|
Середня загальноосвітня школа №62
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025
|
14.
|
Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець
|
24.03.2025 – 30.03.2025,
19.04.2025 – 21.04.2025.
|
15.
|
Ліцей №2
|
17.03.2025 – 23.03.2025;
17.04.2025 – 21.04.2025
|
16.
|
Ліцей №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
17.
|
Ліцей № 17
|
03.03.2025 – 09.03.2025
|
18.
|
Початкова школа "Джерельце"
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
19.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 м. Львова
|
17.03.2025 – 23.03.2025
|
20.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 м. Львова
|
15.03.2025 – 23.03.2025, 21.04.2023
|
21.
|
Ліцей №45
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
22.
|
Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
23.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 м. Львова
|
1 і 5 класи: 17.02 – 21.02;
2 і 6 класи: 24.02 – 28.02;
3 і 7 класи: 03.03 – 07.03;
4 і 8 класи: 10.03 – 14.03;
9 і 10 класи: 17.03 – 21.03; 11 класи: 24.03 – 28.03. 16.04 – 22.04 (всі класи)
|
24.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 м. Львова
|
17.03.2025 – 23.03.2025
|
25.
|
Ліцей №51 імені Івана Франка
|
01.03.2025 – 09.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025
|
26.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 м. Львова
|
22.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
27.
|
Ліцей №66
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
28.
|
Ліцей імені Івана Пулюя
|
28.03.2025,
18.04.2025 – 27.04.2025
|
29.
|
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса
|
15.03.2025 – 23.03.2025
|
30.
|
Ліцей імені Василя Симоненка
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
31.
|
Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка
|
17.03.2025 – 21.03.2025; 21.04.2025
|
32.
|
Ліцей "Європейський"
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025
|
33.
|
Початкова школа "Школа радості"
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
34.
|
Початкова школа "Малюк"
|
17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
35.
|
Ліцей "Надія"
|
15.03.2025 – 23.03.2025
|
36.
|
Середня загальноосвітня школа №1 м. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
37.
|
Середня загальноосвітня школа №13
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
38.
|
Середня загальноосвітня школа №32
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
39.
|
Середня загальноосвітня школа №72
|
24.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025
|
40.
|
Середня загальноосвітня школа №73 м. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
41.
|
Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської
|
24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
42.
|
Середня загальноосвітня школа №86
|
24.03.2025 – 28.03.2025
18.04.2025 – 24.04.2025
|
43.
|
Середня загальноосвітня школа №90
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
44.
|
Ліцей №93
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
45.
|
Середня загальноосвітня школа №95
|
24.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025
|
46.
|
Середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
47.
|
Середня загальноосвітня школа №98 м. Львова
|
22.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
48.
|
Ліцей "Оріяна"
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
49.
|
Ліцей "Інтелект"
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
50.
|
Ліцей "Сихівський"
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
51.
|
Ліцей №80
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
52.
|
Початкова школа "Первоцвіт"
|
27.03.2025 – 30.03.2025 17.04.2025 – 21.04.2025
|
53.
|
Початкова школа "Дивосвіт"
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
54.
|
Гімназія "Тривіта"
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025, 21.04.2025
|
55.
|
Навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія Шептицьких"
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025, 21.04.2025
|
56.
|
Ліцей №6
|
08.03.2025 – 16.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025
|
57.
|
Ліцей "Львівський"
|
17.03.2025 – 21.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025
|
58.
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
59.
|
Ліцей №8
|
10.03.2025 – 15.03.2025, 17.04.2025 – 23.04.2025
|
60.
|
Початкова школа "Крок за кроком"
|
24.03.2025 – 28.05.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
61.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
62.
|
Ліцей №21
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 22.04.2025
|
63.
|
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 ім. М. Конопницької
|
25.03.2025 – 28.03.2025
|
64.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025
18.04.2025 – 21.04.2025
|
65.
|
Ліцей №37
|
24.03.2025 – 28.03.2025 21.04.2025
|
66.
|
Cередня загальноосвітня школа №42 м. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025
18.04.2025 – 21.04.2025
|
67.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 м. Львова
|
24.03.2025 – 30.03.2025
18.04.2025 – 21.04.2025
|
68.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
69.
|
Середня загальноосвітня школа №63 м. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025
|
70.
|
Ліцей №70
|
24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025; 22.04.2025
|
71.
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71
|
17.03.2025 – 23.03.2025;
|
72.
|
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
73.
|
Ліцей "Просвіта"
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
74.
|
Гімназія "Провесінь"
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
75.
|
Початкова школа "Дзвіночок"
|
26.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025
|
76.
|
Загальноосвітня школа "Берегиня" м. Львова
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
77.
|
Підбірцівський ліцей
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
78.
|
Лисиничівська гімназія
|
17.03.2025 – 23.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025
|
79.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 м. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025;
18.04.2025 – 21.04.2025
|
80.
|
Середня загальноосвітня школа №22 ім. Василя Стефаника
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025
|
81.
|
Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025, 21.04.2025
|
82.
|
Середня загальноосвітня школа №30
|
24.03.2025 – 30.03.2025;
18.04.2025, 21.04.2025
|
83.
|
Середня загальноосвітня школа №33 м. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
84.
|
Ліцей №38
|
03.03.2025 – 07.03.2025; 21.04.2025 – 25.04.2025
|
85.
|
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43
|
03.03.2025 – 09.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025
|
86.
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
|
87.
|
Середня загальноосвітня школа №41 м. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025; 22.04.2025
|
88.
|
Початкова школа №53
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
89.
|
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
90.
|
Середня загальноосвітня школа №54 м. Львова
|
24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025; 22.04.2025
|
91.
|
Ліцей №57 імені Короля Данила
|
16.04.2025 – 22.04.2025
|
92.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 м. Львова
|
27.03.2025 – 30.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025
|
93.
|
Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного Львівської міської ради
|
24.03.2025 – 28.03.2025 17.04.2025 – 21.04.2025
|
94.
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 м. Львова
|
24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
95.
|
Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова
|
24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 21.04.2025
|
96.
|
Ліцей №94
|
24.03.2025 – 28.03.2025 ; 17.04.2025 – 21.04.2025
|
97.
|
Середня загальноосвітня школа №97 м. Львова
|
26.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
98.
|
Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова
|
26.03.2025 – 28.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025
|
99.
|
Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова
|
17.03.2025 – 23.03.2025,
|
100.
|
Навчально-виховний комплекс "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей"
|
17.03.2025 – 23.03.2025,
|
101.
|
Львівська правнича гімназія
|
10.03.2025 – 14.03 2025; 16.04.2025 – 22.04 2025
|
102.
|
Навчально-виховний комплекс "Школа комп'ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей"
|
24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 23.04.2025
|
103.
|
Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги
|
24.03.2025 – 30.03.2025 21.04.2025
|
104.
|
Великогрибовицький ліцей
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
105.
|
Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця
|
24.03.2025 – 28.03.2025
|
106.
|
Грядівська гімназія
|
24.03.2025 – 30.03.2025
|
107.
|
Зарудцівська гімназія
|
24.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
|
108.
|
Малехівська гімназія
|
24.03.2025 – 30.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025
|
109.
|
Малогрибовицька початкова школа
|
24.03.2025 – 30.03.2025
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110.
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Рясне-Руський ліцей
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24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025
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111.
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Ліцей №15
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24.03.2025 – 30.03.2025
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112.
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Ліцей №18
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26.03.2025 – 30.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025
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113.
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Середня загальноосвітня школа №40 м. Львова
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05.03.2025 – 09.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025
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114.
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Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови
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24.03.2025 – 30.03.2025
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115.
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Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв
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24.03.2025 – 30.03.2025
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116.
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Середня загальноосвітня школа №60 м. Львова
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22.03 – 30.03.2025,
19.04 – 21.04.2025
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117.
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Ліцей "Гроно"
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03.03.2025 – 09.03.2025
17.04.2025 – 21.04.2025
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118.
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Середня загальноосвітня школа №65 м. Львова
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17.03.2025 – 23.03.2025
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119.
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Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова
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10.03.2025 – 14.03.2025 17.04.2025 – 23.04.2025
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120.
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Середня загальноосвітня школа №68 м. Львова
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24.03.2025 – 30.03.2025
21.04.2025
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121.
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Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки
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24.03.2025 – 30.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025
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122.
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Ліцей №75 імені Лесі Українки
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24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 22.04.2025
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123.
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Середня загальноосвітня школа №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
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20.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 22.04.2025
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124.
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Львівська гімназія "Євшан"
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17.03.2025 – 21.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025
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125.
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Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
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24.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
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126.
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Початкова школа "Арніка"
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24.03.2025 – 30.03.2025, 21.04.2025
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127.
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Початкова школа "Один, два, три"
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26.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025
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128.
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Початкова школа "Світанок"
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24.03.2025 – 29.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025