Діти відпочиватимуть тиждень у березні і ще кілька днів на Великдень

Більшість шкіл Львівської міської територіальної громади матимуть тиждень весняних канікул, які триватимуть з 24 березня. Окрім того, на Великдень учні та педагоги матимуть ще кілька додаткових вихідних. Про це 3 березня повідомила Львівська міська рада.

Рішення про дати і тривалість канікул кожна школа приймає самостійно.

«Заклади освіти самостійно затверджують структуру навчального року. Ми лише отримуємо інформацію від усіх шкіл про те, як вони організовують навчальний процес. Для більшості львівських учнів весняні канікули триватимуть тиждень», – зазначив директор департаменту освіти і культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Графік весняних канікул у школах Львівської громади