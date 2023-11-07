Найкращі учні зможуть пройти стажування та отримати роботу в ЦНАПах і ІТ-компаніях

1 листопада в університетах Львова, Києва, Харкова і Дніпра запрацювали Центри інновацій та компетенцій «Кібер Дія», де ветерани і ветеранки можуть пройти безкоштовний курс «Перекваліфікація ветеранів для муніципальних центрів надання адміністративних послуг та ІТ-ролей через мережі центрів компетенцій». Про це повідомляють організатори проекту.

Навчання безкоштовне, а після закінчення курсу для найкращих учасників передбачено стажування та допомога у працевлаштуванні, зокрема у ЦНАПах та IT-компаніях. Навчання відбуватиметься онлайн чи офлайн – у Центрах інновацій та компетенцій «Кібер Дія».

Щоб пройти безкоштовний курс з перекваліфікації, потрібно до 10 листопада 2023 року заповнити форму за посиланням.

«Для ветеранів та ветеранок, окрім навчання, буде організовано багато інших цікавих та корисних заходів разом із представниками ЦНАПів, ІТ-компаній тощо. Потім – стажування та допомога із працевлаштуванням. Порадьте своїм знайомим ветеранам, що повертаються з війни, цю можливість» – коментує менеджер з бізнес-партнерства проекту та співзасновник ГО «Наукова асоціація кібербезпеки України» Олександр Найда.

«Бути демобілізованим – це ще не значить повернутися до цивільного життя. До нього ще потрібно знову звикнути та адаптуватися, знайти собі справу до душі. І наш громадській обов’язок – допомогти нашим воїнам», – додає координатор Центрів інновацій та компетенцій «Кібер Дія» та керівник Громадської спілки «Платформа Кібер Дія» Андрій Пазюк.

Проект реалізується ГО «Наукова асоціація кібербезпеки України» та фінансується за рахунок допомоги від урядів Канади, Фінляндії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії та Сполучених Штатів.