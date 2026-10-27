«Покрова АМП» зайняла 5 місце в чемпіонаті світу з ампфутболу

Львівський салезіянський клуб «Покрова АМП» посів 5 місце на турнірі Ліги чемпіонів EAFF 2026 з ампфутболу. Колектив став першою в історії українською командою, яка взяла участь у цих змаганнях. Про це повідомила Львівська міська рада у вівторок 27 жовтня.

У складі команди «Покрова АМП» виступають ветерани російсько-української війни. Гравці мають ампутації чи порушення функцій кінцівок.

«Український клуб продемонстрував високу організацію, бійцівський характер та надзвичайну волю до перемоги. Попри всі складнощі та відсутність єврокубкового досвіду у більшості гравців, «Покрова» показала гідний рівень гри та заслужила високу повагу європейської ампфутбольної спільноти», – розповів Президент Світової федерації ампфутболу та європейської асоціації ампфутболу Матеуш Відлак.

Він зазначив, що цей дебют став важливим і символічним кроком для всього європейського ампфутболу.

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Груповий етап почався з поразки 0:6 від віцечемпіона Європи – польської команди «Вісла». Вже у наступному поєдинку проти іспанського «Реал Бетісом» українська команда виборола нічию 2:2.

Однак у вирішальному матчі «Покрова АМП» перемогла грузинську «Тбілісі» з рахунком 4:0. На трибунах українську команду підтримувало близько пів сотні представників української громади міста Фано.

«Емоції двоякі: і позитивні, і негативні. Негативні – бо хотілося виступити краще, але навіть цей результат – дуже хороший досвід. Думаю, ми зробимо висновки на наступний рік. Оскільки цього року ми є чемпіонами України, то наступного року знову поїдемо на Лігу чемпіонів і будемо вже приблизно знати суперників і що на нас чекає. Особисто я отримав величезні емоції, вони просто зашкалюють», – розповів Ярослав Качмар, гравець клубу «Покрова АМП», ветеран російсько-української війни.

Наступний чемпіонат світу з ампфутболу відбудеться вже з 13 по 22 листопада в Мексиці. Саме футболісти «Покрови АМП» складають основу національної збірної України. Дев'ятеро гравців увійшли до основного складу, один – до резерву. А керівник львівського клубу Назарій Русецький очолює національну команду.