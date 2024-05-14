У вівторок, 14 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Топові реконструктивні хірурги з Чехії. Упродовж тижня разом з львівськими лікарями вони провели 30 консультацій та прооперувати 12 пацієнтів.

Захиститись від кліщів. У Львівській громаді триває акарицидна обробка у парках, лісопарках та зелених зонах.

Реабілітація спортом. У Львові військові та рідні загиблих можуть безкоштовно займатися плаванням.

Футбольна команда ветеранів. Pokrova Lviv AMP здобула перемогу на чемпіонаті Польщі.

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