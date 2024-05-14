Імунітету після поїдання вакцини тварині має вистачити на рік

У Львівській області впродовж трьох днів вакцинуватимуть від сказу диких тварин. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

Понад 304 тис. доз вакцини у вигляді невеликих їстівних брикетів з м’ясним запахом і капсулою з антигеном всередині розкладуть у лісах, на полях, болотах, біля водоймищ на дорогах поза населеними пунктами. Людей просять не псувати брикети з вакциною, якщо побачать їх.

Через 21 день після поїдання вакцини у тварини формується імунітет до сказу на рік.

Вакцинацією охоплять територію площею 12,194 тис. км², а саме:

Дрогобицький район – 630 км²;

Золочівський – 1660 км²;

Львівський – 2688 км²;

Самбірський – 2100 км²;

Стрийський – 2030 км²;

Червоноградський – 1700 км²;

Яворівський – 1330 км²;

Львівська МТГ – 56 км².

За інформацією ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, від початку року зафіксовано 56 випадків захворювання на сказ, з яких 32 – у диких тварин (31 лисиця і одна куниця). Решта випадків – у собак та котів.

Як інформував ZAXID.NET, раніше на Львівщині кілька разів проводили відстріл диких тварин, але це викликало спротив у мешканців.