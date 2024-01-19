Це перша реакція на критику відстрілу хижих і бродячих тварин на Львівщині

Сільський голова Сокільників Тарас Сулимко ввечері у п’ятницю, 19 січня, видав розпорядження про заборону відстрілу собак і котів у Сокільницькій ОТГ. Таким чином він відреагував на розголос у соцмережах і ЗМІ інформації про запланований на неділю, 21 січня, відстріл хижих і бродячих тварин у мисливських угіддях на території ОТГ.

«Скандал з відстрілом тварин на території Сокільницької громади сколихнув всіх мешканців. Львівська міська організація УТМР (Українське товариство мисливців і рибалок) вирішила способом відстрілу собак і котів боротися зі сказом. Зараз на фронті наші хлопці діляться з нашими меншими друзями їжею і прихистком, бо тварини не можуть вижити без людей. Людяність має бути у всьому, і в першу чергу вона виявляється у відношенні до слабших і беззахисних. Я порадив би всім бажаючим постріляти по живих мішенях застосувати своє вміння в бою. Наклав заборону на стрілянину на території громади», – написав Тарас Сулимко на своїй сторінці у Facebook і додав фото відповідного розпорядження.

Як інформував ZAXID.NET, у неділю, 21 січня, на території Сокільницької громади, що межує зі Львовом, Львівська міська організація Українського товариства мисливців та рибалок запланувала відстріл та відлов вовків, лисиць, бродячих собак та котів, сірих ворон.

Основою для відстрілу є дозвіл Західного міжрегіонального управління лісового і мисливського господарства відповідно до ст. 33 Закону «Про мисливське господарство і полювання».

Начальник відділу охорони, захисту лісу та мисливського господарства управління Роман Музика зазначив, що на час дії воєнного стану полювання в Україні заборонене. Водночас дозволено регулювати чисельність хижих тварин.

«Зараз маємо дуже багато лисиць. А щодо бродячих собак і котів, то йдеться про тварин, які у лісі, не подумайте, що то про сільських», – додав Роман Музика.

Додамо, що раніше відстріл тварин проводили у Червоноградській, Мостиській, Радехівській громадах. Щоразу такі оголошення викликали обурення у зоозахисників, та мисливці і чиновники посилаються на законодавство та необхідність боротьби зі сказом. Сьогоднішнє розпорядження Тараса Сулимка – це перший випадок, коли з’явилась реакція на критику відстрілу тварин.

Також на практику відстрілу тварин відреагували в українській зоозахисній організації UAnimals. Там повідомиди, що вже зверталися у Держлісгосп з вимогою припинити відстріл тварин, але отримали відповідь, що такою вимогою «ставите під загрозу безпеку людей через поширення сказу».

Організація підготувала пропозиції змін до закону «Про мисливське господарство», де йдеться про заміну відстрілу відловом тварин без застосування жорстокості.

«Ми спілкуємося з науковцями, щоб зібрати всі наявні альтернативи та розуміти, що роблять у світі для запобігання поширенню сказу. Ми тиснемо зі свого боку, а ви тисніть зі свого! Залишайте скарги і звернення на сайтах Міндовкілля, Держлісагентства та Держпродспоживслужби», – додають в UAnimals.