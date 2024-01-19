Чиновники кажуть, що потрібно регулювати чисельність тварин і закон дозволяє це робити у такий спосіб

У неділю, 21 січня, на території Сокільницької громади, що межує зі Львовом, Львівська міська організація Українського товариства мисливців та рибалок проведе відстріл та відлов вовків, лисиць, бродячих собак та котів, сірих ворон. Про це повідомляє Сокільницька сільська рада.

Відстріл хижих і бродячих тварин проводитиметься на основі дозволу Західного міжрегіонального управління лісового і мисливського господарства відповідно до ст. 33 Закону «Про мисливське господарство і полювання».

Як пояснив у коментарі ZAXID.NET начальник відділу охорони, захисту лісу та мисливського господарства управління Роман Музика, на час дії воєнного стану полювання в Україні заборонене. Водночас дозволено регулювати чисельність хижих тварин.

«Зараз маємо дуже багато лисиць. А щодо бродячих собак і котів, то йдеться про тварин, які у лісі, не подумайте, що то про сільських», – додав Роман Музика.

Сокільницька ОТГ складається із трьох сіл – Сокільники, Басівка і Годовиця та межує зі Львовом. Площа громади – 34 км2. Відстріл тварин, відповідно до законодавства, проводитиметься за межами населених пунктів на відстані не менше 200 м від будівель, де можуть перебувати люди.

Мапа Сокільницької ОТГ, на території якої буде відстріл хижих і бродячих тварин

Додамо, що раніше відстріл тварин проводили у Червоноградській, Мостиській, Радехівській громадах. Щоразу такі оголошення викликали обурення у зоозахисників, та мисливці і чиновники посилаються на законодавство та необхідність боротьби зі сказом.

Дозвіл Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства на відстріл вовків, лисиць, ворон, бродячих собак і котів діє до кінця лютого 2024 року.