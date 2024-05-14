Обладнання партнери із США передали в якості гуманітарної допомоги

Національний університет «Львівська політехніка» отримав від Аргонської національної лабораторії в США обладнання для створення лабораторії зі симуляції роботи атомного реактора. Це буде третя така лабораторія в Україні після Києва та Одеси, повідомляє університет.

Лабораторію для підготовки операторів АЕС облаштують на кафедрі теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій. Зараз для неї готують приміщення, а вже наступного тижня встановлять обладнання.

Кожен реактор унікальний, адже їх виготовляють індивідуально і в обмежених кількостях, а технологію щороку вдосконалюють. Та передане «Львівській політехніці» обладнання за основу для обчислень бере третій енергоблок Рівненської АЕС.

У лабораторії буде 15 місць для студентів. Вони зможуть змінювати параметри у програмі й отримувати обраховані показники роботи реактора.