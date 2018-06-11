Ветеринари Держпродспоживслужби під виглядом спецавтомобіля придбали кросовер за ₴1,1 млн

Skoda Kodiag – Style 2.0 TDI/110 kBт

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області 4 червня підписало договір з ТОВ «Реформ» на постачання спеціалізованого транспортного засобу «Ветеринарна допомога» вартістю 1,125 млн грн. Про це 11 червня повідомило видання «Наші гроші. Львів», посилаючись на інформацію з сайту закупівель Prozorro.

За цим договором, ветеринарам придбали спецавто-кросовер Skoda Kodiag Style 2.0. Причому цей автомобіль від звичайного відрізняє лише кілька елементів: набір інструментів для розтину тварин НР-117 1*17; сумка з набором засобів, необхідних для надання невідкладної допомоги тваринам; сумка-холодильник на 6 л з холодоелементами; термоконтейнер на 10 л.

П’ятимісний автомобіль для ветеринарів матиме шкіряний салон та трьохспицеве спортивне багатофункціональне шкіряне рульове колесо з підігрівом. За інформацією з сайту офіційного постачальника Scoda, ветеринари пересуватимуться на найдорожчій комплектації Skoda Kodiag – Style 2.0 TDI/110 kBт, ціна на який становить майже 997 тис. грн.

Крім того, наприклад, працівники львівської держпродспоживслужби за додаткові 16,4 тис. грн замовили авто в кольорі «коричневий магнетик металлік».

Водночас набір інструментів для розтину тварин НР-117 1*17 коштує в інтернеті лише 2,5 тис. грн, сумка-холодильник на 6 л з парою холодоелементів коштуватимуть 500 грн, а термоконтейнер на 10 літрів можна придбати за 1,8 тис. грн. Вартість сумки з набором засобів, необхідних для надання невідкладної допомоги тваринам, встановити не вдалося, оскільки в тендерній документації відсутній його опис, перелік засобів тощо.

Єдиним конкурентом ТОВ «Реформ» на тендері було ТОВ «Свебор Сталь Україна». Обидві фірми зареєстровані у селі Нові Петрівці Київської області. Вони запропонували за авто ціну, яка співпадала з очікуваною вартістю закупівлі, і під час аукціону не торгувалися.

Проаналізувавши документи, які завантажили учасники, ми виявили, що «Свебор Сталь Україна» подало не всі документи. Однак і в наявних довідках, які замовник вимагав у довільній формі, «Свебор Сталь Україна» розмістило аналогічний текст і зробило такі ж самі помилки, що і переможець ТОВ «Реформ»

Власниками ТОВ «Реформ» є Олег Басюк (33%), Максим Ульянкін (34%) та Василь Литвин (33%). Останній має ідентичне місце реєстрації як і співвласниця фірми конкурента «Свебор Сталь Україна» Інна Столбова (33,33%), свідчать дані YouControl.