В російському Архангельську 17-річний хлопець підірвався у будівлі ФСБ

Хлопець, який підірвав вибухівку, загинув, троє працівників ФСБ отримали поранення

СвітВолодимир Пиріг, 31 жовтня4150

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В російському місті Архангельську вранці в середу, 31 жовтня, 17-річний хлопець підірвав себе в будівлі управління Федеральної служби безпеки (ФСБ), повідомив російський слідчий комітет.

«Сьогодні вранці в тамбурі будівлі ФСБ Росії у Архангельській області стався вибух. За попередньою інформацією, внаслідок події загинув 17-річний місцевий житель, який приніс до будівлі саморобний вибуховий пристрій», – сказано в повідомленні.

Внаслідок вибуху також отримали різні поранення троє працівників ФСБ.

Наразі російські слідчі порушили за цим фактом кримінальну справу за статтями про терористичний акт і незаконне носіння боєприпасів. Особу загиблого вже встановили, але його імені не повідомляють.

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