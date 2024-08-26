У понеділок, 26 серпня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Рівненській області. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Сьогодні зранку Рівненщина зазнала удару ворога. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. Обійшося без людських жертв. В одному з житлових будинів пошкодило вікна. Знеструмлені населені пункти у Рівненському районі. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків удару», – написав Олександр Коваль у Telegram.



Відомо, що сили ППО збили декілька повітряних цілей у Рівненському районі. Попередньо загиблих чи постраждалих немає.

Додамо, що про загрозу застосування безпілотників з півночі повідомили у пресслужбі Повітряних сил приблизно о 00:45. Протягом ночі російські дрони атакували центральні регіони. Вранці 26 серпня, приблизно о 05:40, росіяни випустили нову групу безпілотників з тимчасово окупованого півдня України, які спрямували на захід. Повітряну тривогу у Рівненській області оголосили о 05:30, а перші вибухи пролунали близько 08:53.