Місто переважно підтримує свої бригади

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з міського бюджету Львова на допомогу ЗСУ витрачено понад 61 мільйон гривень, повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий.

«Це кошти львів’ян-платників податків, які пішли на закупівлю засобів зв’язку, генераторів резервного живлення, бронежилетів, пального, пошиття військової форми та багатьох інших речей, які ми не можемо поки озвучувати. Дякуємо всім, хто наповнює міський бюджет і тим самими також підтримує українську армію!», – сказав мер.



Першочергово допомога від міста скеровується львівським бригадам: 125 та 103 бригадам територіальної оборони, 80-й десантно-штурмовій та 24-й механізованій бригадам.

Ще мільйони гривень, за словами Андрія Садового залучили та передали волонтери, громадські та культурні діячі, депутати та люди доброї волі.