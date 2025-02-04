Причиною отруєння мешканців Отинії стало порушення правил експлуатації газового котла

У вівторок, 4 лютого, в одному з будинків селища Отинія Коломийського району виявили тіло місцевої мешканки. Її чоловіка госпіталізували з отруєнням чадним газом. Поліція відкрила кримінальну справу.

У Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області зазначили, що причиною отруєння мешканців Отинії стало порушення правил експлуатації газового котла.

«До служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в приватному житловому будинку виявлено тіло жінки 1964 р.н. та госпіталізовано до медзакладу чоловіка 1961 р.н. з попереднім діагнозом – отруєння чадним газом», – зазначили в ДСНС.

У поліції Івано-Франківської області повідомили ZAXID.NET, що зареєстрували провадження за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок». Усі обставини події з’ясовують правоохоронці.