Від отруєння чадним газом загинула 61-річна прикарпатка
Її чоловіка госпіталізували
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У вівторок, 4 лютого, в одному з будинків селища Отинія Коломийського району виявили тіло місцевої мешканки. Її чоловіка госпіталізували з отруєнням чадним газом. Поліція відкрила кримінальну справу.
У Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області зазначили, що причиною отруєння мешканців Отинії стало порушення правил експлуатації газового котла.
«До служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в приватному житловому будинку виявлено тіло жінки 1964 р.н. та госпіталізовано до медзакладу чоловіка 1961 р.н. з попереднім діагнозом – отруєння чадним газом», – зазначили в ДСНС.
У поліції Івано-Франківської області повідомили ZAXID.NET, що зареєстрували провадження за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок». Усі обставини події з’ясовують правоохоронці.