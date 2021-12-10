Одна жінка загинула і двоє чоловіків постраждали внаслідок вибуху в приватному житловому будинку на Донеччині, повідомило у п’ятницю, 10 грудня, місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, вибух стався 9 грудня пізно ввечері у селі Звірове Покровської міської громади.

Після прибуття на місце події, працівники ДСНС встановили, що в будинку, ймовірно, стався вибух тротилу, внаслідок чого загинула жінка та постраждали двоє чоловіків, у яких – рвані рани ніг та обличчя. Анкетні дані постраждалих встановлюються. Ознак горіння на місці не виявлено. Конструкції будинку не пошкоджені.

Остаточну причину і обставини події ще встановлюють.

У зв’язку з цим інцидентом, рятувальники вкотре бути обережними із вибухонебезпечними предметами, не торкатися їх, не переміщувати і не розбирати.