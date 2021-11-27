Рятувальники евакуювали з пошкодженого будинку 50 людей

У п’ятиповерховому житловому будинку у місті Нова Одеса на Миколаївщині стався вибух побутового газу, який зруйнував два поверхи.

Інцидент трапився 27 листопада у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. В результаті вибуху зруйновано 4 та 5 поверхи.

Відомо про трьох постраждалих, їх врятували та передали медикам. В однієї особи перелом руки та пошкодження хребта, ще двоє перебувають у шоковому стані. Наразі рятувальники евакуювали 50 людей. За даними поліції, у квартирі на 4 поверсі можливо перебуває жінка, яка проживала сама.

Наразі співробітники ДСНС приступили до розбору завалів, щоб деблокувати людей. Для цього залучили 80 рятувальників та 16 одиниць техніки. На місці також перебувають поліцейські та медики.

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