Рятувальники продовжують працювати на місці вибуху газу в Новій Одесі

Рятувальники дістали з-під завалів п’ятиповерхівки в Новій Одесі Миколаївської області тіло ще однієї людини. Таким чином, кількість загиблих внаслідок вибуху газу в новоодеській п’ятиповерхівці зросла до трьох.

«Внаслідок вибуху загинуло 2 особи (о 16:46 та о 23:25 підрозділами ДСНС вилучено тіла з-під завалу) та постраждало 3 особи (о 10:07 підрозділами ДСНС вивільнені з-під завалу, в однієї особи перелом передпліччя – госпіталізований до лікарні, 2 особи – в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились). З будинку проведено евакуацію 54 осіб», – сказано в повідомленні миколаївських рятувальників.

Згодом рятувальники уточнили, що о 23:25 знайшли тіло жінки, 1964 року народження. Також тривають пошуки тіла ще одного чоловіка.

ZAXID.NET писав, що о 16:46 з-під завалів дістали загиблу жінку.

Також обласна влада віднесла до жертв вибуху літнього чоловіка із сусіднього під’їзду, в якого стався серцевий напад. Місцеві ЗМІ уточнили, що в момент вибуху в чоловіка стався стрес, який призвів до серцевого нападу.

Нагадаємо, зранку 27 листопада у п’ятиповерховому будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух газу. Як зазначають «Новости-Н», газ вибухнув у квартирі на п’ятому поверсі, де проживало подружжя людей похилого віку (чоловік 1934 року народження і його дружина 1937 року народження). Їхні сусіди розповіли, що раніше в цій квартирі вже були проблеми з газом, коли хтось із подружжя забув закрити вентиль на газовій плиті. Однак тоді запах газу почули сусіди, які повідомили про це жителям квартири.

Рятувальники продовжують роботи на місці трагедії. Відомо, що під завалами станом на вечір суботи перебувала ще одна людина.