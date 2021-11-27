Вибух стався на п’ятому поверсі п’ятиповерхівки в Новій Одесі Миколаївської області

Внаслідок вибуху газу в 5-поверховому житловому будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області двоє людей загинули і троє постраждали.

Зокрема, за інформацією Миколаївської облдержадміністрації, загинув літній чоловік, якого евакуювали із сусіднього під'їзду. За попередньою інформацією, він помер від зупинки серця на фоні серцево-судинної недостатності.

Крім того, за інформацією рятувальників, під час демонтажу зруйнованих елементів будинку було виявлено непритомну жінку з квартири на 4 поверсі. Медики констатували її смерть.

Фото ГУ ДСНС у Миколаївській області

Щодо постраждалих, то в однієї людини виявили перелом руки та пошкодження хребта, ще дві людини перебувають у шоковому стані.

Якповідомляв ZAXID.NET, у суботу, 27 листопада,о 09:20 у місті Нова Одеса Миколаївської області в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух, імовірно – побутового газу на п’ятому поверсі. Вибух зруйнував дві квартири на четвертому та дві – на п’ятому поверхах.

З постраждалого будинку екстрено евакуювали 62 людей, ще 20 – із сусіднього.

Вибух попередньо класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.