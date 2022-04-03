Росіяни втікають з Чернігівщини

Українські військові звільнили населені пункти Количівка, Ягідне, Іванівка Чернігівської області, де розташовані розв'язки на ключовій трасі до Чернігова, повідомило в неділю, 3 квітня, Оперативне командування «Північ».

«Количівка, Ягідне, Іванівка... Ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам'ятати жахіття війни. Наразі населені пункти звільнені від рашистської навали. Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Генштабі Збройних сил України заявили, що Росія відмовляється від наступу на двох напрямках, серед яких – Сіверський, де розташований Чернігів.