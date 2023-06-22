Мар'яна Савка вважає, що закон №7459 важливий для безпеки

Президент Володимир Зеленський у четвер, 22 червня, підписав закон №7459 про заборону книжкового імпорту з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій України. Парламент ухвалив законопроект ще 19 червня 2022 року. Причиною непідписання були перестороги, що закон не відповідає Конституції та стандартам Євросоюзу у галузі прав людини й негативно вплине на євроінтеграційні процеси України. У коментарі ZAXID.NET письменниця, співзасновниця та головна редакторка «Видавництва Старого Лева» Мар'яна Савка розповіла, що закон про заборону ввезення та розповсюдження російських книг радикальний, але необхідний.

«Цей закон для нашої країни має насамперед безпекове значення. Насамперед це захист свого культурного середовища. Книги з Росії до нас потрапляли й вони були різного змісту. Закон досить радикальний, але в період війни необхідний. На мою думку, це те, що остаточно ставить крапку на впливі через російську літературу. Автори, які мають російські паспорти, не можуть видаватися в Україні. Це теж дуже важливо. Не знаю, скільки триватиме війна, яку Росія розв'язала проти України, але суспільство має боротися. Як буде на практиці – не знаю, побачимо. Дехто з українських видавців не хотів підписання закону, бо російські автори вже не мають змогу продаватися в Україні, але загалом суспільство налаштоване на підтримку закону», – розповіла Мар'яна Савка.

Видавчиня зазначила, що закон не вплине на книги з Росії чи Білорусі, які вже є в Україні. Також він не стосується книг, які видали до 1991 року. Мова лише про ввезення нових позицій в Україну.

«Ми вже мали дослід, коли певні комітети намагалися вести цей реєстр книг, які можна ввозити в Україну, тобто створити «білий список». Проте він став таким величезним за кількістю внесених туди позицій, що знов почав загрожувати українському ринку, який все одно менший, бо кількість населення менша. Зазначу, що це чи не перший випадок, коли весь парламент був єдиний в цьому рішенні. Була величезна підтримка з боку суспільства й сам президент у своєму дописі сказав, що вважає закон правильним», – додала Мар'яна Савка.

Нагадаємо, що українці створили електронну петицію, в якій просили президента невідкладно підписати закон про заборону ввезення в Україну книг, виданих у Росії та Білорусі. Володимир Зеленський у середу, 21 червня, відповів на петицію та пояснив, що не підписує законопроект через низку пересторог. Зокрема, йдеться про ознаки невідповідності Конституції України. За словами президента, Міністерство закордонних справ та Мін'юст радили ветувати закон. Після підписання документа президент надіслав його текст для додаткового аналізу до інституцій ЄС.