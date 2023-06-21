Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію, в якій його просили підписати закон про заборону ввезення в Україну книг, виданих у Росії. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила минулого літа, але президент упродовж року відмовляється його підписувати. Наприкінці травня на сайті президента зареєстрували петицію з вимогою до Зеленського підписати закон, яка за відносно короткий час набрала необхідні для відповіді 25 тис. підписів. 20 червня Зеленський відповів на неї й пояснив, чому не підписує документ.

«Закон України № 2309-ІХ … був підтриманий та прийнятий Верховною Радою України, водночас щодо його підписання висловлено низку застережень. Зокрема, Міністерством юстиції України було запропоновано застосувати до згаданого Закону право вето, оскільки закладені в ньому норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ мовою держави-агресора, матимуть ознаки невідповідності частині третій статті 10 та частині другій статті 24 Конституції України», – йдеться у відповіді президента.

Також проти підписання виступило Міністерство закордонних справ: «МЗС зазначило, що у наявній редакції закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, у тому числі свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою, а тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу».

Зеленський повідомив, що доручив Кабміну додатково опрацювати це питання з урахуванням думки зацікавлених сторін, позиції ЄС та поінформувати про результати.

В середу, 21 червня, автор петиції про невідкладне підписання закону щодо захисту культурного простору, зокрема заборони імпорту та розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, Тарас Шамайда відреагував на офіційну відповідь президента Володимира Зеленського на цю петицію і сказав, що вона «відверто розчаровує».

«Відповідь Володимира Зеленського на мою петицію "Захистити український культурний простір від "русского міра" – невідкладно підписати закон 2309-IX про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції "держави-агресора" – відверто розчаровує», – написав Шамайда у Facebook.

Він наголосив, що президент мав 15 днів, щоб підписати цей закон або накласти вето, однак не зробив ні того, ні іншого.

«І от 20 червня 2023 року, напередодні відкриття у Києві Книжкового Арсеналу і рівно через рік відтоді, як закон було подано йому на підпис, президент дав відповідь на петицію. На жаль, ця відповідь залишає стійке враження, що її готували люди, на яких мають безпосередній вплив лобісти російських інтересів», – додав Шамайда.

Він зазначив, що у своїй відповіді Зеленський згадав зауваження Міністерства закордонних справ та Міністерства юстиції, однак забув згадати про позитивні висновки на законопроект Міністерства культури й інформаційної політики, Інституту книги, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, профільного комітету парламенту та проігнорував заклики підписати закон від українських видавців, письменників, експертних організацій, громадських і політичних діячів.

«Яким чином будь-які зауваження будь-кого скасовують Ваш обов’язок підписувати Закони?! Частина третя статті 94 Конституції України визначає: якщо Президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту з зауваженнями, "закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений"», – йдеться у зверненні Шамайди до президента.

Нагадаємо, напередодні соцмережами прокотився відповідний флешмоб, яким Зеленського закликали підписати згаданий закон.