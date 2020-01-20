Євробачення-2020: оголошено учасників національного відбору

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) 20 січня оприлюднила офіційний перелік виконавців, які ввійшли до Національного відбору Євробачення-2020. Про це йдеться на сторінці конкурсу у Facebook. Претендентами на те, щоби представляти Україну у Роттердамі, де пройде цьогорічний конкурс, стали 16 виконавців та гуртів.

Перший півфінал пройде 8 лютого, другий – 15 лютого. Дізнатися переможця можна буде 22 лютого. Нагадаємо, традиційно сумуватимуться оцінки журі та телеглядачів. Переможцем стане той, хто отримає більшу суму балів. Якщо вона буде рівною у двох претендентів, то переможе володар більшого балу від глядачів.

Судити конкурс будуть: Андрій Данилко, більше відомий як Вєрка Сєрдючка. Свого часу він представляв Україну на конкурсі та посів друге місце. Артист займе суддівське крісло уже вп’яте.

Вперше стануть суддями національного відбору Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Відома українська співачка та суддя талант-шоу Тіна Кароль також виступала на Євробаченні у 2007 році та посіла сьоме місце. Третім суддею стане Віталій Дроздов, продюсер радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт ФМ».

Дроздов народився у Білорусі, працював там на радіо та був учасником групи «Ляпис Трубецкой», де грав на скрипці та був бек-вокалістом. У 2003 році він став директором «Ляпісів», а також директором проєкту «Діти сонця». З 2005 року працює у Києві. Він є членом журі Національної музичної премії YUNA, першої премії незалежної музики Jager Music Awards, премії «Золота Жар-птиця» тощо.

Шоумен Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році. Він обіцяє продовжити задавати учасникам гострі запитання.

Нагадаємо, з цього року у правилах відбору зазначено, що до конкурсу допускаються лише ті виконавці, які «не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на окупованій території України після 15.03.2014 та не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних виступів(у) як в період до і під час проведення Відбору, так і в період після Відбору до дати Фіналу Конкурсу».

Такі правила була прийняті після минулорічного інциденту, коли довкола переможниці відбору Maruv та деяких інших претендентів спалахнув скандал через їх гастролі у Росії. У підсумку Maruv відмовилася від поїздки на конкурс через обурення з боку громадськості та деяких тодішніх урядовців. Услід за Maruv від поїздки на «Євробачення-2019» відмовилися й інші учасники нацвідбору. У підсумку Україна узагалі не брали участі у Євробаченні-2019.

Наразі не всі учасники відбору уже оприлюднила свої пісні.

Повний перелік учасників Нацвідбору:

1. [О]. Назва групи походить від перших букв імен учасників Олі Чернишової та Олександра Каспрова. Музиканти намагалися вибрати коротку назву, яка на всіх мовах звучало б однаково. Група ­ це Оля Чернишова (вокал та тексти), Саша Каспров (аранжування та зведення), Єгор Гавриленко (бас-гітарист) та Семен Богун (барабани). Стиль визначають як «антиутопічний електропоп».

2. KHAYAT. Український співак Андрій Хаят працює у жанрі етно-техно. Співак використовує синтез електронної музики, етнічних мелодій та східних мотивів. Був фіналістом «Голосу країни» та уже брав участь у національному відборі Євробачення.

3. Assol. Катерина Гуменюк співає змалку. Виконує пісні у стилі R & B. Була півфіналісткою «Голосу країни».

4. CLOUDLESS. Гурт з Києва, що поєднує indie та pop. З’явився у 2017 році, як тандем Євгена Тютюнника й Антона Панфілова. Зараз група існує як фулл-бенд. За словами учасників, «гурт поєднує атмосферу 80-х з електронним звучанням і вінтажними сінтами та містить вкраплення сучасного звучання живих інструментів».

5. GARNA. Сольний проект української співачки Олени Левашової в колаборації з музичним продюсером Олексієм Хорольським. Олена – вокалістка симфонічного кросовера оркестру Prime Orchestra і кавер проекту Manera.

6. Katya Chilly. Справжня зірка української сцени, володарка унікального голосу, композиторка та хедлайнерка чисельних музичних фестивалів. Вона має 5 альбомів, трансляції на MTV, BBC, понад 40 сольних концертів у Великобританії, понад 1000 в Україні. На декілька років зникла зі сцени, проте зараз повернулась із новим матеріалом та новим звучанням.

7. FO SHO. Афроукраїнський хіп-хоп проект сестер Бетті, Міріям і Сіони Ендале. Їх музика – це симбіоз сучасних жанрів від trap до hip-hop.

8. David Axelrod. Український співак, музикант і композитор. Учасник міжнародних вокальних конкурсів. Раніше відомий як Володимир Ткаченко.

9. Олександр Порядинский. Співак і композитор, автор хітів, наймолодший переможець вокального шоу «Х-фактор».

10. TVORCHI. Музиканти з Тернополя. Їх хіт «Believe» за лічені дні увійшов в топ-10 в чартах Google Play в Україні.

11. GIO. Працює в жанрі pop-music. Автор і композитор, учасник популярних вокальних шоу «Х-фактор» і «Голос Країни», також виступав з оркестром «Lords of The Sound».

12. JERRY HEIL. Одна з найпопулярніших виконавиць 2019. Її хіт «#охрана_отмєна» набрав 14 млн переглядів на YouTube та утримує лідерські позиції в iTunes.

13. KRUTЬ. Співачка і бандуристка Марина Круть працює в унікальному стилі. Вона об’єднала електронний саунд, народний інструмент і свій самобутній голос. Успішна учасниця декількох талант-шоу.

14. Еліна Іващенко. Переможниця двох популярних вокальних шоу України («Х-фактор» і «Голос. Діти»), радіоведуча, викладачка вокалу та володарка Гран-прі фестивалю «Чорноморські ігри-2018».

15. GO-A. Група, що складається з учасників найвідоміших музичних фестивалів («Джаз Коктебель», «Країна мрій», «Гогольфест» і ін). Вони поєднали український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани й потужний гітарний драйв.

16. MOONZOO feat. F.M.F. Sure. Гурт MOONZOO виник у Львові у 2017 році. Їхня музика – це поєднання synth-pop, dance music та блюзу. Свій дебютний кліп на пісню Alive гурт відзняв у Львові, у старому трамвайному депо у 2018 році. ЗМІ назвали його одним з кращих релізів року.