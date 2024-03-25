Зараз на Дніпровській ГЕС триває розбір завалів

На Дніпровській ГЕС триває розбір завалів після російського обстрілу, який стався 22 березня. За словами генерального директора «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, щоб відновити ГЕС до проектного стану, знадобляться роки. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Еспресо» у понеділок, 25 березня.

За словами Ігоря Сироти, окупанти поцілили у Дніпровську ГЕС щонайменше шістьма ракетами. Наразі триває розбір завалів у машинному залі. Фахівці намагаються демонтувати залишки перекриття стелі та стін.

«Ми не можемо розібрати машинний зал поки не демонтуємо перекриття, а там висота понад 35 м, щоб потім можна було розбирати самі завали у машзалі… Потім ми будемо розчищати завали та дивитися, бо на сьогодні поверхневий огляд дає розуміння, що на відновлення до стану проєктного рішення потрібні роки. Ми не зможемо відновити швидко цю станцію», – пояснив Ігор Сирота.

Гендиректор «Укргідроенерго» сподівається, що завали вдасться розібрати протягом тижня. Після цього можна буде більш детально оцінити наслідки обстрілу.

«Є багато влучань у самі агрегати, згоріло обладнання, тобто роботи є багато... Є агрегати, які потрібно повністю з нуля виготовляти, а це триватиме від 18 до 24 місяців. Крім того, демонтаж та монтаж потребує певного часу...Я вже не говорю про те, що потрібно буде будувати новий машинний зал. А ми ще подивимося, що відбувається внизу станції, де 25-30 метрів глибини, але це вже після розбору завалі», – розповів гендиректор «Укргідроенерго».

Приблизно оцінити вартість ремонту, за словами Ігоря Сироти, можна буде через десять днів.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року, російські окупанти обстріляли об’єкти інфраструктури та енергетичні об’єкти по всій Україні. Зокрема, влучання зафіксували і на найбільшій гідроелектростанції України – Дніпровській ГЕС, що на Запоріжжі. Росіяни влучили у ГЕС-1 і ГЕС-2, серйозно пошкодивши останню.