«Приватбанк» продає будівлю на вулиці Лесі Українки, 23

У центрі Луцька продають відділення «Приватбанку» за 3,2 млн грн. У приміщенні зроблений капітальний ремонт, підведені всі комунікації. Як повідомили на сторінці СЕТАМ, йдеться про продаж будівлі на Лесі Українки, 23.

«На продаж у будівлі виставлено група приміщень загальною площею 175,1 м2, що розташовані на першому поверсі будинку. В приміщенні зроблений капітальний ремонт. Поруч знаходяться магазини, відділення банків, банкомати та зручна транспортна розв'язка», – йдеться у повідомленні Open Market.

Аукціон відбудеться 29 вересня. Стартова ціна становить 3,2 млн грн. Наразі, судячи з інформації на сторінці аукціону, є шість заявок на участь у торгах.