Уникайте переповненості та перевантаженості полиць предметами

Відкриті полиці – популярна тенденція в дизайні кухонь будь-якого стилю. Проте досить часто від них відмовляються через страх пилу та безладу. Тим не менше таке рішення може стати оригінальною родзинкою інтер’єру. «Зелена садиба» розповідає, на що потрібно звернути увагу при оформленні відкритих полиць на кухні.

Колір

Відкриті полиці – частина декору, тому важливо подумати наперед про їхній колір. Можна почати з нейтральної палітри: білий посуд, дерев’яні дошки, прозорі місткості і подібні речі створюють базове наповнення полиць, яке легко змінювати за необхідності. Якщо ви готові до більш сміливих рішень, додайте окремі яскраві акценти, поєднуйте різні кольори та візерунки.

Текстури

Навіть у мінімалізмі можна знайти цікаві рішення, якщо поєднувати предмети різних текстур. Плетений кошик, дерев’яна миска, склянки, металева ваза – з їх допомогою простір на полицях буде мати глибину, а не виглядатиме пласким.

Рослини

Якщо сумніваєтеся що додати на полицю – додайте рослини. Це універсальне рішення у декорі різних поверхонь, і полиці – не виключення. Дуже гарно на них виглядають в’юнкі рослини.

Нетрадиційні прикраси

Той факт, що це кухня, не має обмежувати вас у виборі тільки кухонних аксесуарів для полиць. Саме на відкритих полицях на кухні дуже ефектно виглядають не зовсім традиційні для цієї кімнати речі – картини, свічки, книги, фотографії, вази тощо. Особливе місце на відкритих полицях займає антикваріат: старовинні глечики, фарфорові вишукані чашки або цукорниці ідеально впишуться у цей простір.

Різна висота

Рядки посуду однакової висоти – це нормально для зберігання, але на відкритих полицях більш цікаво виглядатимуть предмети саме різної висоти.

Метал

Мідь, латунь, нержавіюча сталь та інший метал можуть стати чудовими блискучими акцентами на відкритих полицях. Обирати один вид металу не обов’язково, поєднання різних також може бути гармонійним.

Ємності для зберігання

Не кожен розмір кухні дозволяє таку розкіш як відкриті полиці із декором, але вони підходять і для функціонального зберігання. Щоб усе було в постійному порядку та мало гарний вигляд, використовуйте цікаві ємності для зберігання: банки, кошики, контейнери, ящики тощо.

Гачки

Відкриті полиці дозволяють додати знизу гачки, і таким чином можна подвоїти цей простір. На гачки можна повісити кухоль, кухонні інструменти або каструлі та пательні – ідеальне рішення для невеликої кухні.

Кути

Дуже часто відкриті полиці охоплюють одну стіну, але не бійтеся їх продовжити на кут. Це дозволить розширити місце для зберігання та з користю використати пустий кут.

Світло

Бра – ще один штрих у створенні ефектних відкритих полиць, що підкреслить декор ваших поличок.

Повітря

Уникайте переповненості та перевантаженості полиць предметами. Намагайтеся тримати їх у порядку, адже якщо предметів буде забагато, це може зробити вашу кухню візуальною меншою, а прибирати буде досить складно.

Святковий декор

Одна з переваг відкритих полиць – можливість сезонно змінювати їх наповнення і таким чином перетворювати кухню у святковий простір з особливою атмосферою. Додайте хвойні гілочки та гірлянди на Новий рік, декоративний гарбуз та помаранчеві листочки восени, влітку – квітковий глечик та миску з ягодами, навесні вазу з квітами та фігурку пташки. Варіантів багато, вибір залежить тільки від вашого настрою.

Зніміть дверцята шафи

Якщо у вас є бажання зробити на кухні відкриті полиці, але ваша кухня вже оснащена звичайними шафами, ви можете легко перетворити їх у відкриті, знявши дверцята. Додатково можна пофарбувати внутрішню частину – і все готово.

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