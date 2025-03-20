Міцність кави визначається вмістом кофеїну, і тут різниця між арабікою і робустою стає особливо помітною

Під час вибору кави багато хто стикається з двома основними видами зерен – арабікою та робустою. Вони відрізняються не лише на смак, а й за міцністю, хімічним складом та способом вирощування. Trevi.ua розповідає, як визначити, який сорт вам підійде більше.

Де вирощують арабіку і робусту

Арабіка (Coffea Arabica) – це найпопулярніший сорт кави, який займає близько 60-70% світового ринку. Вирощується переважно у високогірних районах Південної Америки, Ефіопії та Центральної Африки.

Робуста (Coffea robusta) – другий за популярністю сорт кави, який вирощується переважно в Західній та Центральній Африці, а також у деяких країнах Азії. На відміну від арабіки, робуста віддає перевагу нижчим висотам і має високу стійкість до різних захворювань і змін клімату.

Відмінності у смаку

Арабіка має м’який, складний та насичений смак. Залежно від регіону зростання, зерна арабіки можуть мати нотки фруктів, ягід, квітів або навіть шоколаду. Завдяки нижчому вмісту кофеїну, смак арабіки менш гіркий, що робить цей сорт ідеальним вибором для тих, хто цінує вишукані смакові відчуття.

Особливості арабіки:

Складні смакові ноти;

Ніжна кислинка;

Легка солодкість;

М'яка гіркота.

Робуста має більш різкий та інтенсивний смак із яскраво вираженою гіркотою та міцністю. Цей сорт використовують для приготування еспресо, оскільки робуста надає напою насичений смак та густу пінку. Смак робусти можна схарактеризувати як землистий, з нотками горіхів і іноді дерева.

Особливості смаку робусти:

Інтенсивна гіркота;

Менша кислинка;

Щільна текстура;

Виражені горіхові ноти.

Міцність та вміст кофеїну

Міцність кави визначається вмістом кофеїну, і тут різниця між арабікою і робустою стає особливо помітною. Робуста містить приблизно вдвічі більше кофеїну, ніж арабіка.