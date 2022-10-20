Аптечний холдинг АНЦ запустив ініціативу «Безкоштовні булер'яни та буржуйки для ЗСУ», мета якої – допомогти зігріти у холодну пору наших захисників.

У холдингу кажуть, що заявки на отримання пічки-буржуйки або булер’яну (піч тривалого горіння) приймають виключно в офіційному форматі листом-запитом від військової частини. Таку форму вирішили обрати, щоб запобігти можливим шахрайствам. Після звернення військової частини підрозділ ЗСУ безкоштовно отримає пічку-буржуйку або булер’ян для бліндажів від «Аптеки АНЦ». І зробити це доволі просто, достатньо лише заповнити онлайн-заявку за посиланням.

Представники холдингу просять приєднатися до поширення цієї інформації, щоб якомога більше захисників та захисниць дізналися про можливість отримати пічки-буржуйки та булер’яни для бліндажів.

«Давайте разом організуємо трохи тепла українським захисникам на передовій», – йдеться у зверненні працівників холдингу.

У зверненні холдингу також оприлюднили технічні характеристики пічок для військових.

«Булер'ян на дровах та брикетах обігріває понад 35 м² площі. Зроблений із конструкційної сталі завтовшки 3-4 мм. Має діаметр димаря 110 мм. Має спеціально сконструйовані бічні панелі, які забезпечують конвекцію повітря і тим самим швидке прогрівання приміщення. Піч-буржуйка на солярціобігріває понад 30 м². Матеріал топки – конструкційна сталь завтовшки:4 мм. Діаметр димаря: 110 мм», – йдеться у повідомленні мережі аптек «АНЦ».