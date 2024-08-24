Андрій Жолоб, керівник Львівського міського центру надання послуг учасникам бойових у червоно-чорній футболці ФК «Карпати»

У суботу, 24 серпня, в річницю Незалежності України ФК «Карпати» показали новий комплект клубної форми на сезон 2024/25. Відеоролик із презентацією «Карпати» оприлюднили у Facebook.

Нова форма виконана у червоно-чорних барвах і, як наголошують у клубі, це не випадковість.

«Наша червоно-чорна форма – це не тільки данина історії боротьби, данина людям, які творили і зараз творять нашу історію, це данина усім вболівальникам, для яких барви цієї форми мають особливе значення», – йдеться у повідомленні ФК «Карпати».

У ролику нову форму презентують Андрій Жолоб, керівник Львівського міського центру надання послуг учасникам бойових, Юлія Хомчин, депутатка Львівської міськради від «Самопомочі», Славко Нудик, учасник української акапельної формації «Піккардійська терція». Відео зняте на відомих локаціях Львова – площі Ринок, вул. Вірменській, Цитаделі, стадіоні «Україна».

Фото ФК «Карпати»

Нагадаємо, раніше гравці «Карпат» виступали у зелено-білій формі. Як і попередні комплекти форми, червоно-чорну для команди виготовила фірма Nike.