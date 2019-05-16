Відомий історик Ігор Лильо презентує кишеньковий англомовний путівник про Львів

КультураОлена Петришин, 16 травня3670

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Відомий історик Ігор Лильо презентує кишеньковий англомовний путівник про Львів
фото Made in Ukraine
На презентації кишеньковий путівник можна буде купити за спеціальною ціною

Відомий історик та екскурсовод Ігор Лильо спільно із командою проекту Made in Ukraine презентує у Львові кишеньковий англомовний путівник Lviv Travel Guide. Презентація відбудеться у четвер, 23 травня, у Grand Cafe Leopolis о 19:00.

У путівнику зібрані найцікавіші та найбільш захоплюючі місця для відпочинку, пам’ятки культури і архітектури, ресторани та магазини, а також місця, які важко знайти звичайному туристу.

«Цей путівник особливий тим, що його вперше випустили повністю англійською мовою, без перекладу. Інформація подана у доступному та цікавому форматі. Думаю, подорожуючим сподобається», – повідомив ZAXID.NET Ігор Лильо.

Презентувати проект у Львові будуть засновниця Made in Ukraine Юлія Савостіна та автор львівського путівника Ігор Лильо. Під час презентації гості зможуть придбати путівники за спеціальною ціною і отримати автографи.

Команда Made in Ukraine створює путівники у кишеньковому форматі, щоб популяризувати Україну серед іноземців. Наразі випустила п’ять путівників: Україною, Києвом і Київщиною, Карпатами, Львовом, Одесою та Одеською областю.

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