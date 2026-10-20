Українсько-німецьке підприємство «2К» відкрили в Хмельницькому у 2019 році

Унаслідок російської атаки на Хмельницький у понеділок, 19 жовтня, значних руйнувань зазнало українсько-німецьке підприємство «2К», яке виготовляє побутову хімію та косметичні засоби. Його роботу тимчасово зупинили. Про це компанія повідомила на офіційній сторінці в інстаграмі.

«Підприємство компанії “2К” зазнало масштабних руйнувань. Пошкоджено виробничі потужності, інфраструктуру та офісні приміщення. Розмір збитків наразі оцінюють», – йдеться у дописі.

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У компанії також повідомили, що серед співробітників постраждалих немає. Водночас виробництво наразі зупинили.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство “2К”» зареєстроване у Хмельницькому з 2018 року й спеціалізується на виробництві побутової хімії та косметичної продукції під відомими торговими марками: Doctor Wash, Galax, Power De Luxe, Wash & Free, Family та Dallas. Продукцію реалізують в Україні та за кордоном.

Єдиним власником бізнесу зазначений Віктор Кушал. Він також керує щонайменше трьома компаніями у Хмельницькому – «Гранд Імпорт», «Гранд Агроном» і «Велосипедний клуб “Гранд Імпорт”». Донедавна він очолював і приватне підпримєство «Гетьман Плюс» у Виноградові.

У 2025 році громадські активісти повідомляли, що внаслідок витоку хімічних речовин із підприємства «2К» на річці Плоска стався масовий мор риби. Вода у місці викиду мала характерний запах і синє забарвлення. Окружна прокуратура Хмельницького тоді розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил охорони вод (ч. 1 ст. 242 КК України).

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська атакували Хмельницьку область ударними БпЛА. Унаслідок удару по житловій інфраструктурі в Хмельницькому загинули дві жінки. Під час наступної атаки в Шепетівському районі було пошкоджено фасад, вікна та дзвіницю церкви. Близько 01:45 голова ОВА повідомив, що окупанти вдарили по одному з підприємств області. Там виникла пожежа.