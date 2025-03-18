Щоб уникнути помилок, слід запам’ятати просте правило

Правильне вживання прийменників – важливий аспект грамотного мовлення, особливо в офіційно-діловому стилі. Наприклад, конструкцію «відповідно до» часто використовують неправильно. «На всі двісті» пояснює, як правильно слід застосовувати цю конструкцію.

Як правильно: «відповідно» чи «відповідно до»?

Щоб уникнути помилок, слід запам’ятати просте правило:

«Відповідно» вживаємо лише з прийменником «до» та іменником в родовому відмінку: відповідно до інструкції, відповідно до наказу.

Приклади: