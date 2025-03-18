«Відповідно» чи «відповідно до»: як писати і говорити правильно
Щоб уникнути помилок, слід запам’ятати просте правило
Правильне вживання прийменників – важливий аспект грамотного мовлення, особливо в офіційно-діловому стилі. Наприклад, конструкцію «відповідно до» часто використовують неправильно. «На всі двісті» пояснює, як правильно слід застосовувати цю конструкцію.
Як правильно: «відповідно» чи «відповідно до»?
Щоб уникнути помилок, слід запам’ятати просте правило:
«Відповідно» вживаємо лише з прийменником «до» та іменником в родовому відмінку: відповідно до інструкції, відповідно до наказу.
Приклади:
- Відповідно до рішення бухгалтера звільнили вчора.
- Відповідно до змін ухвалили нову програму.
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