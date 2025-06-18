На Хмельниччині 19-річний чоловік ошукав знайомого, видаючи себе за хвору дівчину

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок 19-річному чоловіку за шахрайство. Обвинувачений створив фейковий акаунт дівчини в Instagram і видурив у знайомого військового пів мільйона гривень. За скоєне зловмиснику призначили три роки тюрми.

Як повідомила 18 червня пресслужба прокуратури Хмельницької області, жертвою шахрайської схеми став 22-річний військовий із Кам’янець-Подільського району. Чоловік розповів поліцейським, що познайомився в Instagram із привабливою дівчиною, з якою певний час переписувався. Нова знайома почала просити в нього гроші на дороговартісне лікування, а згодом – на інші потреби. Коли він перевів їй більше 500 тис. грн, то вирішив перевірити, хто ж саме отримує гроші. З’ясувалося, що картка належала його 19-річному знайомому.

Загалом, за даними слідства, шахрай видурював гроші у військового з листопада 2022 по березень 2023 року.

Суд визнав 19-річного мешканця Камʼянець-Подільського району винним за ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України (шахрайство та відмивання грошей) та призначив три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.