Викладача коледжу з Рівного двічі судили за отримання хабара від студентів

Міський суд виніс вирок директору з виробничої роботи Рівненського фахового коледжу Олегу Качановському за зловживання впливом. Чоловік вимагав і отримав від студентки 10 тис. грн хабара за сприяння здачі іспитів і заліків за дві екзаменаційні сесії. Чоловіку призначили 34 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати керівні посади в навчальних закладах на рік.

Як вказано у вироку суду від 8 березня, у травні 2023 року студентці першого курсу заочної форми навчання за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівницею Рівненського фахового коледжу й повідомила, що дівчина не склала іспити, а тому її можуть відрахувати з навчального закладу. Жінка зазначила, що для вирішення питання першокурсниці необхідно звернутися до директора з виробничої роботи Олега Качановського. Коли дівчина приїхала до коледжу, обвинувачений запевнив її, що готовий за 10 тис. грн вплинути на членів екзаменаційної комісії та викладачів, аби вони зарахували їй успішну здачу іспитів та заліків за дві екзаменаційні сесії. Наступного дня після розмови чоловік отримав гроші.

Суддя Святослав Рогозін визнав Олега Качановського винним за ч.2 ст.369-2 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) й призначив узгоджене покарання у вигляді 34 тис. грн штрафу із позбавленням права обіймати керівні посади в навчальних закладах до одного року. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що за хабар Олега Качановського судять не вперше. У жовтні 2023 року суд оштрафував чоловіка за отримання від абітурієнта 3 тис. доларів. За гроші посадовець обіцяв влаштувати чоловіка на навчання, аби той зміг ухилитись від призову. Тоді його також на рік відстронили від права обіймати керівні посади у навчальних закладах.