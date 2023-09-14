Чоловіка затримали 14 вересня після отримання хабара

Заступника директора коледжу в Рівному затримали на хабарі в 3 тис. доларів від абітурієнта. За гроші посадовець обіцяв влаштувати чоловіка на навчання, аби той зміг ухилитись від призову. Слідство не розголошує назву навчального закладу, однак з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів та природокористування.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, під час розслідування правоохоронці встановили, що заступник директора коледжу та водночас секретар приймальної комісії, змовившись з іншими колегами, вимагав та отримав 3 тис. доларів за сприяння у вступі на навчання. Абітурієнту, а в подальшому студенту, це давало підстави для ухилення від мобілізації.

«Сьогодні, 14 вересня, поліцейські затримали його на «гарячому» після отримання хабаря за місцем роботи. Правоохоронці вилучили 3 тис. доларів, отримані в якості хабаря. Під час обшуку в кабінеті вилучено документацію, що може підтверджувати незаконну діяльність», – йдеться у повідомленні.

43-річного зловмисника затримали та відправили в СІЗО. Незабаром йому вручать підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди), яка передбачає до десяти років тюрми.

Також поліцейські встановлюють інших чоловіків, які влаштувалися на навчання за аналогічною схемою.

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