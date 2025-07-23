Стигла диня має виражений динний аромат, солодкий та свіжий

Солодка диня – справжнє літнє задоволення. Але знайти дійсно смачний плід серед сотень на прилавку – непросто. УНІАН розповідає, на які три ознаки варто звернути увагу, щоб обрати найсолодшу диню.

Запах

Стигла диня має виражений динний аромат, солодкий та свіжий. У перестиглої дині аромат буде трохи інший, може з’явитися характерний «винний» запах. Існують сорти, які майже не пахнуть, але такі зустрічаються нечасто.

Колір шкірки

Хороша диня повинна мати рівномірний колір. У деяких сортів на поверхні є сіточка – вона у зрілої дині проявляється чіткіше, так само як і смуги у смугастих сортів. Шкірка дині повинна ж бути пружною. Якщо на ній є зелені плями – диня незріла, темні та коричневі плями – плід переспів або вже почав псуватися.

Щоб перевірити диню, потрібно натиснути на шкірку – у стиглої дині вона злегка проминається, але потім вмʼятина зникає. Якщо ж вм'ятина після натискання залишається, скоріш за все, диня переспіла.

Звук

Всі звикли визначати по звуку стиглість кавуна, але цей спосіб може стати в пригоді й для дині. Постукайте по плоду – якщо звук буде глухим, то плід стиглий.